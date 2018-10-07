مدافع السيتي يستفز جماهير ليفربول بتصريح مهين لصلاح

07 أكتوبر 2018 - 05:22 ص

سخر كايل ووكر - مدافع فريق مانشستر سيتي - من نجمنا المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ، وذلك لكي يرفع من أسهم زميله "أجويرو" قبل لقاء الفريقين اليوم .



وقال "ووكر" في تصريحات لـ"ديلي ستار" البريطانية: "بالطبع أفضل رقابة محمد صلاح حتى لو طلبوا مني فعل ذلك على مدار الأسبوع .. هذا أفضل عندي من مراقبة أجويرو لأنني لعبت ضده حين كنت في توتنام وأثبت أنه كابوس".



وأضاف: "قد تظن أنه غير مهتم بالمباراة وفجأة تجده يضع الكرة في شباك فريقك .. لقد أحرز الكثير من الأهداف على مدار سنوات وحمل السيتي على كتفه".



وتابع: "هو أخطر من محمد صلاح ومن أي لاعب آخر".



