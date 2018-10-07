أديب يكشف مفاجآت جديدة عن اختفاء "خاشقجي"

07 أكتوبر 2018 - 06:10 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - أن أي شخص يزعم معرفته بالضبط بما حدث للكاتب السعودي جمال خاشقجي ستكون معلوماته غير دقيقة .



وقال "أديب" في برنامجه المذاع على فضائية "MBC مصر" : "أنا قاعد على تويتر طول النهار .. وفيه واحد سأل خاشقجي قبل اختفائه : هو أنت ليه خافف عن السعودية؟ .. فرد جمال خاشقجي وقاله : (وطني وبحبه) ".



ونقل "أديب" معلومات لم يذكر مصدرها قال فيها : "جمال خاشقجي كان يتحدث مع السفير السعودي بشكل طبيعي جدًا ويطلب منه إيجاد حل لخروج ابنه خارج المملكة العربية السعودية".



وأضاف: "قد أختلف مع جمال خاشقجي لكني لا أتمنى أن يصيبه مكروهًا ".



