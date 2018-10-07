جوارديولا ينتصر لـ"صلاح": انتظروا ما سيفعله

07 أكتوبر 2018 - 07:22 ص

رفض بيب جوارديولا - المدير الفني لفريق مانشستر سيتي - الهجوم الذي يتعرض له النجم المصري محمد صلاح بعد انخفاض مستواه مع فريقه ليفربول .



وقال "جوارديولا" قبل ساعات من المباراة المرتقبة بين فريقه وليفربول التي تعتبر حاسمة في الفوز بصدارة الدوري الإنجليزي : "قد لا أتفق مع من يقارنون بين صلاح و أجويرو .. نريد لصلاح أن يقدم 8 أو 9 مواسم بنفس المستوى لكي نتكلم في هذه النقطة".



وأضاف "جوارديولا" في تصريحات نقلها موقع "جول" : "صلاح مازال صغيرًا في السن قضى عام واحد فقط في انجلترا ولهذا سوف نرى ما سيحدث في المستقبل لكن اللاعب الذي يملك إمكانية إحراز 50 هدفًا في موسم واحد يمكنه أن يكرر الأمر .. كرة القدم تتمحور حول الإنجازات والإخفاقات ".



واستدرك: "أجويرو نفسه سجل الكثير من الأهداف لكن في فترات أخرى لم يكن يسجل .. وأحتاج 9 مواسم لكي يصبح أجويرو الذي نعرفه .. بالنسبة لصلاح فهو في ثاني موسم له وكان موسمه الأول رائعًا ، وطبيعي ألا يسجل في فترة لكنه سيظل لاعبًا ممتازًا .. وانتظروا أن يسجل المزيد من الأهداف في القريب العاجل".



