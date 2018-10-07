» منظمة أوروبية تنصح الفتيات بعدم ارتداء ملابس مثيرة لتفادي التحرش

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
اعتذرت منظمة أوروبية غير حكومية عن استخدام كتيب إرشادي ينصح المراهقات بتجنب الملابس المثيرة لحماية أنفسهن من التحرش .
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