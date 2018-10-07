» شاهد .. شكل "التوك توك" الجديد المقرر طرحه بمصر

ومن المقرر بحسب الشركة أن تجمع منتجات الشركة الهندية محلياً في مصر من خلال شركة العز لتصنيع النقل الخفيف، والمقرر طرحها رسمياً خلال الربع الأول من 2019.

ومن المقرر بحسب الشركة أن تجمع منتجات الشركة الهندية محلياً في مصر من خلال شركة العز لتصنيع النقل الخفيف، والمقرر طرحها رسمياً خلال الربع الأول من 2019.