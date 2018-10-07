» قيادي بمستقبل وطن: "السيسي يقود العبور الثاني لسيناء"

07 أكتوبر 2018 - 09:29 ص

قال مصطفى عبد العزيز، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يضيع حق شهداء سيناء سواء في حرب 73 أو الحرب ضد الإرهاب ووكلاء قوى الشر فقد أمر الرئيس بالتنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والتوسع في إنشاء المصانع والمجتمعات العمرانية فكل هذا ما كان ليحدث إلا بربط سيناء بالوادي لاستيعاب كم التنقلات سواء التنموية والتجارية وحتى على مستوى الأفراد فكان إنشاء الإنفاق الستة شريان الحياة بسيناء وربط قارتي آسيا بأفريقيا

في سياق متصل هنأ عبد العزيز الشعب المصري والجيش والشرطة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للعرب أجمعين واختتم كلمته برسالة إلى الشعب المصري بأن هذا الوطن غالي ولابد أن نحميه ونرد الجميل لدماء الشهداء لصون هذا الوطن وأن نتحمل جميعا المسئولية أمام ضمائرنا لتكملة العبور المستنير إلى المستقبل.