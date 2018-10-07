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مبارك صاحب الضربة الجوية الأولى ولا يجب التقليل منه

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان له دور مهم في الحرب قائلاً: "طبعًا هو صاحب الضربة الجوية الأولى سواء تحبه أو متحبهوش ولا يجب التقليل من شأن القادة وسلاح المهندسين والسلاح الجوى".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع على فضائية "دي إم سي مصر" أن الحروب تُنسب إلى أسماء أصحابها وقادتها، وذكر مثال النكسة وارتباطها بالرئيس جمال عبد الناصر، مضيفًا أنه لولا السادات وقادة الجيش المصرى أثناء الحرب وكل القوات لم يكن هناك أي انتصار.

وأشار أديب إلى أن هناك بعض الأشخاص تتحدث عن أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات لم يكن هو سبب الانتصار في حرب أكتوبر إنما اللواء سعد الدين الشاذلي قائلا: "فيه ناس بتقول إن السادات كان مش هيكمل، الكلام ده غلط ومش صح لولا السادات ما كان نصر أكتوبر".

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