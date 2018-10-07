رسميًا.. "الجبلاية" تصدم الزمالك بهذا القرار

07 أكتوبر 2018 - 09:41 ص

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة "الجبلاية"، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قرارًا برفض سداد ديون الزمالك، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحل أزمات الأبيض مع الثلاثي ألكسيس موندومو وأجوجو وكريم الحسن بجانب نادي ماريتمو البرتغالي.

وأرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى الزمالك، يبلغه فيه بصعوبة تنفيذ طلب الأبيض بسداد ديون النادي لـ"فيفا"، من مستحقات الزمالك لدى الجبلاية نظير مشاركة لاعبي القلعة البيضاء مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 في روسيا.

وأكد اتحاد الكرة في الخطاب أنه لا يملك الوقت لمراجعة الحسابات ومعرفة مستحقات الزمالك والديون المستحقة عليه.