الموعد والقنوات الناقلة للقاء ليفربول ومانشستر سيتي

07 أكتوبر 2018 - 09:49 ص

تنطلق في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد مباراة فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورت 2 HD " الرياضية المشفرة بصوت المعلق خليل البلوشي.

وتنقل عدة قنوات أجنبية لقاء مانشستر سيتي وليفربول عبر قناة "Sport TV 2 " بجانب "RMC Sport 1 " بالإضافة إلى "Canal + Sport 2 Polska ".

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء وعينه على تعزيز قمة الدوري، حيث يحتل فريق جوارديولا المركز الأول برصيد 19 نقطة، بينما ليفربول في الثاني بنفس عدد النقاط 19.