عمرو موسى يوجه رسالة لـ"السادات" بمناسبة ذكرى أكتوبر

07 أكتوبر 2018 - 09:50 ص

وجه عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والسياسي الشهير، رسالة إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة حرب أكتوبر.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "التحية واجبة لذكرى الرئيس أنور السادات قائد ملحمة أكتوبر التاريخية".

وتابع: "هذا الرجل رد الاعتبار لاسم مصر العظيم وسمعة شعبها الصامد وأداء جيشها المقدام، لتحيا مصر".

وتفاعل رواد "تويتر" حول تغريدة "موسى" حيث قال المنصور محمد: "رحم الله من ضحوا بدمائهم، في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، ضد العدو الصهيوني، وتقبلهم مع الشهداء".

وأضاف آخر: "والمخلوع مبارك مالوش تحية ولا أية؟!".