عمرو موسى يوجه رسالة لـ"السادات" بمناسبة ذكرى أكتوبر

عمرو محمد
وجه عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والسياسي الشهير، رسالة إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمناسبة حرب أكتوبر.
وقال في تغريدة بـ"تويتر": "التحية واجبة لذكرى الرئيس أنور السادات قائد ملحمة أكتوبر التاريخية".
وتابع: "هذا الرجل رد الاعتبار لاسم مصر العظيم وسمعة شعبها الصامد وأداء جيشها المقدام، لتحيا مصر".
وتفاعل رواد "تويتر" حول تغريدة "موسى" حيث قال المنصور محمد: "رحم الله من ضحوا بدمائهم، في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، ضد العدو الصهيوني، وتقبلهم مع الشهداء".
وأضاف آخر: "والمخلوع مبارك مالوش تحية ولا أية؟!".
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