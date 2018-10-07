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"9 أشهر خلف خطوط العدو".. حكاية بطل في حرب أكتوبر

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اللواء عبد الوهاب سيد أحد أبطال حرب اكتوبر
اللواء عبد الوهاب سيد أحد أبطال حرب اكتوبر

إيمان هاني

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روى اللواء عبد الوهاب سيد أحد أبطال حرب أكتوبر، كواليس جديدة عن معاناة الجيش المصري أثناء حرب أكتوبر مع العدو الإسرائيلي قائلاً: "إنه عاش 9 أشهر خلال فترة حرب الاستنزاف خلف خطوط الأعداء داخل المعسكرات الإسرائيلية لجمع المعلومات حول بعض المواقع العسكرية في عمق العدو.

وأضاف "سيد" خلال حديثة لبرنامج "صوت الناس" المُذاع على فضائية "المحور"، أنه كان بمثابة "الكاميرا" التي تصور وتنقل المعلومات للقيادة المصرية حيث قام بتصوير عدة مطارات ومناطق إستراتيجية للجيش الإسرائيلى، موضحًا أن اختياره كان بسبب إتقانه للغة العبرية وإجادة استخدام جهاز الإشارة.

وتابع أنه تدرب على العيش في البيئة البدوية للتأقلم مع الظروف المحيطة به لسهولة جمع المعلومات وعدم اكتشاف أمره.

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