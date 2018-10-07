شاهد.. أحد أبطال أكتوبر يكشف آخر ما فعله زملاؤه قبل الاستشهاد

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السيلفى

روى اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال الفرقة الـ16 في الكتيبة 18 خلال حرب أكتوبر، تفاصيل جديدة حول الفترة بين النكسة عام 1964وحرب أكتوبر مؤكدًا أنها كانت فترة صعبة علي جميع القيادة السياسية والشعب المصري بأكمله.

وأشار إلى أن قيادة القوات المسلحة قامت بإعداد الجيش خلال حرب الاستنزاف والتي مرت بعدة مراحل من الصمود، الردع وإنشاء الدفاعات الجوية.

وأضاف «الألفي» خلال استضافته ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي »، مساء أمس السبت أن حرب أكتوبر تمثل انتصارًا للشعب المصري والأمة العربية بالكامل، وكانت تحمل استرداد الكرامة المصرية والعربية والأراضي المصرية الغالية.

ولفت أحد الأبطال المشاركين في حرب أكتوبر إلى أن جميع الجنود والأبطال كانوا يتسابقون إلى التضحية بنفسه من أجل الدفاع عن بلده، مضيفًا كانت لدينا عبارة شهيدة نقولها عندما نسمع خبر استشهاد أحد الزملاء «فدى مصر».  

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