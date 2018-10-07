بالفيديو.. سر سقوط ياسمين صبري على كوبري قصر النيل

07 أكتوبر 2018 - 10:08 ص

روى الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، كواليس أصعب المشاهد التي قام بتصويرها مع الفنانة ياسمين صبري خلال فيلمه الأخير "ليلة هنا وسرور".

وقال إمام: "من أصعب المشاهد اللى صورتها أنا وياسمين صبرى بنجرى بالبيجامة والروب على كوبري قصر النيل يوم الخميس بالليل، اللى أول مرة تعرفوه، إن وإحنا بنجرى ياسمين وقعت منى فى وسط الكوبرى وقعدت تعيط على الأرض، لأن كان عندها أصلاً رباط صليبى والناس ابتدت تتلم علينا جامد، وأنا قاعد بهدى فيها وأسلم على الناس فى نفس الوقت".

وتابع: عربية الإنتاج جت بسرعة وركبناها فيها ومشيت وأنا من كتر اللهوجة نسيت اركب معاهم، وفجأة لقيت نفسي واقف لوحدي بالروب وحافي في وسط أمة لا إله إلا الله وعاوزين كلهم يتصورا معايا أو أتصورا خلاص والدنيا اتقلبت وأنا مش لاقي ولا حد من التصوير، لحد مالقيت واحد صاحبي معدي بالصدفة بعربيته ولحقني، وفي نفس الوقت طقم التصوير بيدورا عليا ومش عارفين أنا فين، كان يوم صعب بس عدي على الخير الحمد لله والمشهد طلع لطيف جدًا".

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