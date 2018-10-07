بالفيديو.. سر سقوط ياسمين صبري على كوبري قصر النيل

محمد الخرو
روى الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، كواليس أصعب المشاهد التي قام بتصويرها مع الفنانة ياسمين صبري خلال فيلمه الأخير "ليلة هنا وسرور".
وقال إمام: "من أصعب المشاهد اللى صورتها أنا وياسمين صبرى بنجرى بالبيجامة والروب على كوبري قصر النيل يوم الخميس بالليل، اللى أول مرة تعرفوه، إن وإحنا بنجرى ياسمين وقعت منى فى وسط الكوبرى وقعدت تعيط على الأرض، لأن كان عندها أصلاً رباط صليبى والناس ابتدت تتلم علينا جامد، وأنا قاعد بهدى فيها وأسلم على الناس فى نفس الوقت".
وتابع: عربية الإنتاج جت بسرعة وركبناها فيها ومشيت وأنا من كتر اللهوجة نسيت اركب معاهم، وفجأة لقيت نفسي واقف لوحدي بالروب وحافي في وسط أمة لا إله إلا الله وعاوزين كلهم يتصورا معايا أو أتصورا خلاص والدنيا اتقلبت وأنا مش لاقي ولا حد من التصوير، لحد مالقيت واحد صاحبي معدي بالصدفة بعربيته ولحقني، وفي نفس الوقت طقم التصوير بيدورا عليا ومش عارفين أنا فين، كان يوم صعب بس عدي على الخير الحمد لله والمشهد طلع لطيف جدًا".
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من أصعب المشاهد اللي صورتها ??انا و #ياسمين_صبري بنجري بالبيچامه و الروب على كوبري قصر النيل يوم الخميس بليل ?? اللي اول مرة تعرفوه ، ان واحنا بنجري ياسمين وقعت مني في وسط الكوبري و قعدت تعيط على الارض لان كان عندها اصلاً رباط صليبي و الناس ابتدت تتلم علينا جامد ، و انا قاعد بهدي فيها و اسلم على الناس في نفس الوقت ، لحد ما عربية الانتاج جت بسرعه و ركبناها فيها و مشيت وانا من كتر اللهوجه نسيت اركب معاهم ، و فجأة لقيت نفسي واقف لوحدي بالروب و حافي في وسط امة لا اله الا الله و عاوزين كلهم يتصورا معايا او اتصورا خلاص و الدنيا اتقلبت و انا مش لاقي ولا حد من التصوير ،لحد مالقيت واحد صاحبي معدي بالصدفه بعربيته و لحقني ، و في نفس الوقت طقم التصوير بيدورا عليا و مش عارفين انا فين، كان يوم صعب بس عدي على الخير الحمدلله و المشهد طلع لطيف جداً ?? #محمد_امام ?? #MohamedEmam
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