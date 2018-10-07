أول تقرير عن حريق قرية بأسوان

07 أكتوبر 2018 - 10:16 ص

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، على الحريق الذي اندلع في زراعات للنخيل بقرية عزبة سليمان بسلوا بحرى شمال مركز كوم أمبو.

وأفاد الحصر المبدئي بأن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، بينما احترقت نحو 500 نخلة.

وأخمد رجال الحماية المدنية، الحريق قبل تمدده للمنازل المجاورة للزراعات.

كانت قوات الحماية المدنية، دفعت بـ6 سيارات إطفاء من كوم أمبو ونصر النوبة ودراو إلى موقع الحريق.

وتلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بأسوان، باندلاع حريق فى منطقة زراعية بقرية عزبة سليمان بسلوا بحري التابعة لمركز كوم أمبو.