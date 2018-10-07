«عبد الرافع»: "الأمريكان وثقوا عبور أكتوبر أكثر من مصر"

07 أكتوبر 2018 - 10:25 ص

أعرب اللواء «عبد الرافع درويش»، الخبير العسكري، عن استيائه الشديد مما فعله العديد من المصريين في تشويه الرموز المشاركة في انتصار أكتوبر العظيم، مؤكدًا أنه ضد تشويه الرموز ويجب إعطاء كل شخص من الذين شاركوا في حرب أكتوبر عام 1973 أخذ حقه.

وأضاف "درويش"، أثناء حواره ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء أمس السبت «الأمريكان وثقوا عبور أكتوبر في السينما أكثر من مصر، لافتًا إلى أنه أثناء دخوله أحد الفنادق، وجدوا سيدة منحنية، فظنوا أنها مريضة، ولكن بعد تجمع الناس قالت لهم إنها منحنية أمام صورة الرئيس أنور السادات»

وأكمل «درويش» حديثه كاشفًا ما قالته السيدة المسنة لهم قائلاً: «الست قالت لنا الراجل ده لو عندنا كانت بقت أمريكا حاجة تانية».



