شاهد.. هذا ما فعلته "أمريكية" بصورة السادات

07 أكتوبر 2018 - 10:34 ص

روى اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري، موقفًا وصفه بالرهيب لسيدة أمريكية قائلاً: "أثناء دخوله أحد الفنادق، وجدوا سيدة منحنية، فظنوا أنها مريضة، ولكن بعد تجمع الناس قالت لهم إنها منحنية أمام صورة الرئيس أنور السادات.

وأضاف "ردويش"، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرت المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، أنه "الست قالت لنا الراجل ده لو عندنا كانت بقت أمريكا حاجة تانية".

وتابع الخبير العسكري، أنه ضد تشويه الرموز، لافتًا إلى أن كل شخص من الذين شاركوا في حرب أكتوبر عام 1973، يجب أن يأخذ حقه.

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