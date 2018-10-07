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السفارة الأمريكية توجه الشكر لمصر على استقبالها قرينة ترامب

الحياة السياسية

ميلانيا
ميلانيا

وكالات - حنان حمدتو

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وجهت السفارة الأمريكية في القاهرة، الشكر إلى مصر على استضافة قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب خلال أمس.

ونشرت السفارة، عبر حساباتها على السوشيال ميديا، صورًا من زيارة قرينة الرئيس الأمريكية ميلانيا ترامب إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول، وعلقت قائلة: “شكرًا لمصر على استضافتها للزيارة الرائعة للسيدة الأولى ميلانيا ترامب”.

يذكر أن ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، زارت منطقة الأهرامات وأبو الهول بالجيزة خلال زيارتها لمصر.

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