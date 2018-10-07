سر بكاء محافظ الإسكندرية داخل فصل دراسى

07 أكتوبر 2018 - 10:44 ص

أثنى الإعلامي عمرو أديب، على موقف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، بشأن الفصل الدراسي المتكدس بالطلاب، ورفضه أن يتم تصويره وهو يبكي.

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الفضائية: "احترمت جدًا مشاعرك عندما دخلت الفصل المتكدس ووجدت فيه عددًا كبيرًا من الطلبة وكنت على وشك أن تجهش بالبكاء".

وتابع: "سر احترامي ليك أنك رفضت تصوريك وأنت تبكي، وأحترم أكثر تحملك للمسئولية وتقريرك أن تخفف الأعباء عن فصول الإسكندرية، شكرًا سيادة المحافظ ربنا يكتر من أمثالك".

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