شاهد.. لحظة رعب مفاجئة فى قلب المحيط

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عاش عدد كبير من السياح في كوستاريكا لحظات مفزعة في عرض المحيط، بعدما قفز حوت ضخم على بعد أمتار قليلة منهم في الهواء، قبل أن يغطس مجددًا في أعماق الماء.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مقطع فيديو يرصد لحظة  ارتماء حوت على الماء إلى غمر القارب بكمية كبيرة بسبب القوة الناجمة من القارب، وسط ذهول ركابه.

وحرص ركاب قارب مجاور على التقاط مقطع الفيديو المثير في ساحل منطقة كويبوس، المعروفة بثروتها الحيوانية المهمة في البحر، لكن هذا النوع من الحوادث لا يسجل بشكل معتاد.

وصاح بعض السياح "يا إلهي" كما قالت إحدى النساء إنها خائفة من اقتراب الحوت الضخم، الذي كان سيؤدي إلى كارثة لو ألقى جسده الضخم على القارب الخفيف في عرض البحر.

وبعد عودته إلى الماء، سار الحوت الضخم بشكل طبيعي في المحيط ثم توارى عن الأنظار.


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