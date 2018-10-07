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الصحة:

890 ألفًا و491 مواطنًا حصيلة مسح مبادرة فيروس سى فى 5 أيام

الحياة السياسية

الدكتورة هالة زايد
زايد

وكالات - حنان حمدتو

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فيروس سي

وزارةالصحة

الأمراض المعدية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تردد 890 ألفًا و491 مواطنًا، على نقاط المسح فى الـ9 محافظات، منذ بدء الحملة حتى أمس السبت، خامس أيام إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية "ضغط، سكر، سمنة" تحت شعار "100 مليون صحة" والتي انطلقت أول أكتوبر الجاري.

وأضافت زايد خلال المؤتمر الذى عقد بالأمس للإعلان عن نتائج الحملة القومية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية، أن عدد الفرق الطبية المشاركة أكثر من 4 آلاف فريق، تعمل في 1412 نقطة مسح قابلة للزيادة بعد وضع نقاط أخرى للمصانع والمشروعات الكبرى، موضحة أن المسح من سن 18 عامًا وبدون حد أقصى للعمر، وأن العمل مستمر في كل نقاط المسح للحملة من 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً.

جدير بالذكر أنه يوجد خط ساخن 15335، وموقع إلكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أى معوقات قد تواجههم للتعامل معها فوراً.

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