أديب لجمهور"صلاح": "عيب كده يا خواجة جوني"

إيمان هاني
وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى جماهير المصري الدولي محمد صلاح، نجم "ليفربول" الإنجليزي، قائلاً: "عيب كده يا خواجة جوني".
وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفضائية: "هو الراجل لما يبقى في أزمة ننزل عليه بالسكاكين، ولما يبقى كويس نحبه وندعمه".
وتابع: "أنا بقول الكلام ده للجمهور المصري والإنجليزي، عيب كدة يا خواجة جوني، مش لما الراجل يلعب ماتشين تلاتة ميلعبش كونيس نيجي نقول عايزين نبيع مو صلاح".
واستكمل: "أرجوكم اقفوا جنب صلاح، لأن الوقوف جنبه في المشاكل أهم من الوقوف جنبه في الأفراح".
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