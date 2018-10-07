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صحيفة ألمانية:

بسبب الـ"سيلفي".. 259 شخصا فقدوا حياتهم

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علا خطاب

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تحت عنوان "سبب الوفاة.. السيلفي"، نشرت صحيفة "داس بيلد" الألمانية، تقريرًا عن مدمني التقاط الصور الشخصية بطريقة "السيلفي"، وذلك لعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد مزيد من اللايكات، موضحة أن دراسة حديثة كشفت عن أن 259 شخصًا فقدوا حياتهم بسبب صور "السيلفي"  منذ عام 2011.

وفي دراسة أجريت في معهد الهند للعلوم الطبية، ظهر مدى شغف مدمني مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا لالتقاط صور شخصية "السيلفي" بطريقة لا تخلو من الإبهار لأصدقائهم ومعارفهم.

وركزت الدراسة، على الصور المنشورة في الفترة الواقعة بين العامين 2011-2017 ووجدت أن 259 شخصًا لقوا حتفهم بسبب محاولة التقاط صور "السيلفي" لإشباع نهمهم لنيل الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن حوادث الموت تلك كان لبعضها صدى واسع؛ ففي كندا لقي ثلاثة من "المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي" حتفهم إثر سقوطهم في نهر كانوا يحاولون أخذ صورة "سيلفي" بجانبه وجرفهم النهر إلى شلال أدى لغرقهم ووفاتهم.

في حادثة أخرى في الهند لقي شخص مصرعه نهشا حتى الموت من قبل دب أراد الشخص أن يلتقط صورة "السيلفي" معه ويبدو أنه اقترب أكثر من اللازم من الدب المفترس! .

وفي 5 سبتمبر، توفي راكب الدراجة النارية البالغ من العمر 18 عامًا لأنه أراد التقاط صورة ذاتية على جرف في حديقة يوسمايت الوطنية في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا سقط على عمق 244 مترًا في الأعماق، بحسب مل ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبعد مرور أسبوعين، توفيت امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا من ولاية كاليفورنيا كانت تسافر إلى شاطئ ليكشور الوطني في بيتش في ولاية ميتشيجان عندما أرادت أيضًا التقاط صورة على قمة المنحدر، حيث انزلقت  على مسافة 60 مترًا وتحطمت، وفقًا لـ"ديترويت فري برس".

ولهذا السبب يدعو أحد مؤلفي الدراسة، أجام بانسال، إلى "لا مناطق لتصوير السيلفي" في المناطق الخطرة، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية الـ"بي بي سي" حتى مليون معجب على مواقع التواصل الاجتماعي لا تستحق حياتك أو صحتك".

وذكرت الدراسة أن أعلى نسب للوفيات السيلفي في الهند، تليها روسيا والولايات المتحدة وباكستان، لافتة إلى أن يموت عدد كبير من الرجال، أي بنسبة 75.5 % أكثر من النساء.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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