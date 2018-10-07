إطلاق المسابقة الدولية للقرآن الكريم فى مارس المقبل

07 أكتوبر 2018 - 11:02 ص

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستطلق مسابقتها الدولية للقرآن الكريم يوم 29 مارس المقبل فى مسابقة لكل الناس وللجنسين، مضيفًا أن فعاليات الوزارة متواصلة ومشاركة مع الجميع، حيث يكون المستوى الأول خاص بحفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم مقاصده وهو خاص بدارسي العلوم الشرعية بقيمة جائزة 180 ألف جنيه بما يزيد على 10 آلاف دولار، والمتسابق الثاني 120 ألف جنيه و90 ألف جنيه للمتسابق الثالث.

وأضاف جمعة خلال مؤتمر إطلاق حملة وطن بلا إدمان بالأمس أن المستوى الثاني سيكون في نصف القرآن مع حسن الصوت وجماله بقيمة 150 ألف جنيه للفائز الأول والثاني 120 ألف جنيه وللثالث 90 ألف جنيه، والمستوى الثالث يكون تحت سن 12 سنة مخصص 120 ألف جنيه للمتسابق الأول و80 ألف جنيه للمتسابق الثاني و70 ألف جنيه للمتسابق الثالث.

واستكمل أن الوزارة تتيح للمستوى الأول أن يصل السن لـ40 سنة من خريجي العلوم الشرعية والعربية حتى لو كان أستاذا من جامعة حكومية معتمدة، وأنها ستتكفل كل تكاليف السفر والإقامة للمتسابقين ومرافقيهم ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتتيح المنافسة للجنسين، معلنًا عن أن الأوقاف ستفتتح معسكر أبو بكر الصديق فى دورة العمل الحالية للطلاب الوافدين من الأربعاء حتى السبت المقبل وهو المقر الذي يجرى تطويره من خلال وزارة الشباب.