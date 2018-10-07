"محافظ بدرجة طبيب".. ترك سيارته ليسعف مصابًا

07 أكتوبر 2018 - 11:40 ص

ترك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، سيارته ونزل ليسعف مصابًا بحادث على طريق شبرا - بنها الحر.

وعرضت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، عدة صور ترصد قيام المحافظ بإسعاف المصاب في الشارع بعد تعرضه لحادث على طريق شبرا بنها الحر.

وأوضحت أن المحافظ، رفض أن يعلق على الأمر، معتبرًا أنه أمر طبيعي وواجبه كونه طبيبًا قبل أن يكون مسئولاً، لافتة إلى أن "عبد الحليم" ترك سيارته وظل بجانب المصابين حتى أتت الإسعاف وتم نقلهم لمستشفى بنها الجامعي.

شاهد الفيديو..