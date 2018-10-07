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أول تعليق من الطفلة صاحبة أطول غطسة في العالم

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ريم فوزي، الطفلة المعجزة صاحبة أطول غطسة في العالم
ريم فوزي، الطفلة المعجزة صاحبة أطول غطسة في العالم

إيمان هاني

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روت ريم فوزي، الطفلة المعجزة صاحبة أطول غطسة في العالم، تفاصيل بقائها تحت الماء لمدة 55 ساعة متواصلة، قائلة: "الحياة تحت المية أفضل من فوق، ومكنتش خايفة وقولت لنفسي هقدر أعمل الإنجاز وعملته".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن": بأنها تدربت لمدة عامين "لتنفيذ الغطسة"، متابعة أن الحياة تحت الماء أفضل من وجهة نظرها، معقبة "تحت المية برتاح وفيه هدوء بعكس فوق سطح المياه.

وأوضحت أنها قرأت كثيرا حول الحياة تحت الماء، وكانت تشاهد أفلامًا عديدة لإنجاح الغطسة"، مشيرة إلى أنه كان هناك إعدادات للمعيشة تحت الماء وتجهيز الطعام والشراب.

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