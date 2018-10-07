والى تخصص مليونى جنيه تعويضات لمتضررى حريق الراشدة

07 أكتوبر 2018 - 12:13 م

قررت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، صرف مليوني جنيه تعويضات للأسر المتضررة بحريق قرية الراشدة فى الوادى الجديد.

وكانت وكيلة وزارة الصحة فى الوادى الجديد، أعلنت، مساء أمس السبت، أن إجمالي الحالات المصابة جراء حريق قرية الراشدة وصل إلى 46 مصابًا، ما بين حروق واختناقات وجروح، بينهم 10 أفراد شرطة.

وكان حادث حريق نشب أمس الأول، بمنطقة زراعات النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وبدأ فى الساعة 5 عصر أول أمس الجمعة، في زراعات نخيل وامتد حتى وصل إلى حدود منازل القرية، ما دفع رجال الحماية والإطفاء لإقامة حزام عازل حول المنازل لمنع احتراقها، وبالرغم من ذلك إلا أن 3 منازل والوحدة الصحية الخاصة بالقرية، وخلف 47 مصابًا منهم 11 شرطيًا، بالإضافة إلى اندلاع النيران في 3 منازل، ووحدة صحية.