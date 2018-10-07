حسن شحاتة يعتزل تدريب الأندية

07 أكتوبر 2018 - 12:23 م

قرر حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر اعتزال تدريب الأندية بشكل نهائي لافتًا إلى أنه خاض العديد من التجارب ولم ينجح فيها.

وكشف حسن شحاتة عن أن تولي تدريب المنتخبات هو الشيء الوحيد الذي يجعله يقرر التراجع عن قرار اعتزال التدريب بأن يتواجد على رأس الجهاز الفني لأي من المنتخبات.

وقال حسن شحاتة إنه قبل مهمة المستشار الفني مع فريق ماورفيرك النمساوي لأنها تجعله بالقرب من المستطيل الأخضر بعيدًا عن الضغوط التي يتعرض لها كمدرب.

وكان حسن شحاتة وصل النمسا الخميس الماضي لشغل منصب المستشار الفني لفريق ماورفيرك النمساوي والمملوك لرجل الأعمال المصرى مصطفى النمر.