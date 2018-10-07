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كيف تعالج البطاطا سرطان القولون

صحة وتغذية

البطاطا
البطاطا

متابعات- أمينة عبد العال

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تعتبر البطاطا الحلوة من النباتات الموسمية وتحتوى على الفيتامينات والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب المركّب، وفيتامين أ، والكالسيوم، والبوتاسيوم وغيرها.

فوائد البطاطا

تُقلّل احتماليّة الإصابة بالالتهابات المختلفة مثل: النقرس، والروماتزوم، والربو وغيرها، والسبب احتواؤها على عنصر البيتا كاروتين بكثرة.

تُحافظ على صحّة الجهاز الهضميّ، وبالتالي تقي من احتماليّة إصابته بالأمراض المختلفة ولا سيّما الإمساك؛ ويعود السبب إلى احتوائها على كميّةٍ كافيةٍ من الألياف.

 تحدّ من احتماليّة الإصابة بسرطان القولون؛ وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات مثل: فيتامين ب، وفيتامين سي.

 تُحافظ على صحّة القلب، وبالتالي تقيه من الأمراض المختلفة التي تصيبه مثل: الجلطات وغيرها، وذلك لاحتوائها على عنصر البوتاسيوم بكثرة.

 تحافظ على صحّة الرئة، وخصوصاً رئة المدخنين.

 تمدّ جسم الطفل بالطاقة والحيوية؛ والسبب احتواؤها على العديد من العناصر الغذائيّة مثل: النحاس، والحديد، والكالسيوم وغيرها.

 تُساعد في نمو الطفل.

تحافظ على صحّة العظام، وتقيها من الهشاشة. تمتاز بطعمها اللذيذ والشهيّ، إذ يُمكن إدخالها إلى المأكولات والسلطات المتنوّعة.

 تحافظ على صحّة الأعصاب.

تُقلّل احتماليّة الإصابة بعسر الهضم؛ وذلك لاحتوائها على الألياف بكمّياتٍ كافيةٍ.

 تزيد الوزن بفعاليّة؛ والسبب احتواؤها على كمّياتٍ مرتفعةٍ من السعرات الحراريّة.

 تُعالج أمراض العين المختلفة، وتقيها من العمى، والضمور وغيرها؛ وذلك لاحتوائها على فيتامين أ المفيد لصحّة العينين.

 تُحافظ على صحّة الجنين، وتقيه من التشوّهات الخلقيّة المختلفة.

 تقلّل احتماليّة إصابة الحامل بالإمساك.

تخلّص البشرة من الخلايا الميتة، ويمكن استخدامها لذلك بوضع ملعقة كبيرة من كلّ من: الشوفان المطحون، واللبن الرائب، مع نصف كوب من البطاطا الحلوة الناضجة والمهروسة في وعاء والخلط، ثمّ تطبيق الخليط على البشرة، وتركه مدّة عشر دقائق، وغسلها بالماء بعدها.

تفتّح البشرة بفعالية، ويمكن استخدامها بوضع ربع كوب من البطاطا الحلوة الناضجة والمهروسة، وملعقة كبيرة من كلّ من: الليمون المعصور، والعسل الطبيعي في وعاء والخلط، ثمّ تطبيق الخليط على البشرة وتركه مدّة عشرين دقيقة على الأقل، وغسلها بالماء بعدها.

 تضبط نسبة السكّر في الجسم؛ والسبب احتواؤها على سكّرياتٍ طبيعيّةٍ، وبالتالي يُنصح مرضى السكّري بتناولها.

تقلّل احتماليّة الإصابة بمرض فقر الدم (الأنيميا)؛ وذلك لاحتوائها على كمّيةٍ كبيرةٍ من عنصر الحديد.

تُعزّز الجهاز المناعيّ، وتقيه من الأمراض والفيروسات المختلفة التي تصيبه. تقوم بإزالة الهالات السوداء تحت العينين، ويمكن استخدامها لهذا الغرض بوضع شرائح البطاطا الحلوة تحت العينين، وتركها مدّة عشر دقائق، وغسلها بالماء بعدها.

تحافظ على صحّة الدماغ، وتقيه من الخرف والزهايمر.

 تضبط معدل الضغط في الجسم، وبالتالي تقي من احتماليّة الإصابة بالأمراض المختلفة ولا سيما الجلطات القلبيّة.

تحافظ على صحّة العضلات، ولذلك يبصح الرياضيون بتناولها.

 أضرار البطاطا الحلوة

 تسبّب القيء والغثيان في حال تناولها بكثرة.

لا يُنصح الأشخاص الذين يعانون من نقصٍ في بروتين S بتناولها.

تسبّب التهاباً واحتقاناً في الحلق، في حال الإكثار من تناولها.

 يُمكن أن تؤدّي إلى تشكّل الحصى في الكليتين.


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