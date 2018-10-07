المجلس القومى للمرأة يطلق حملة "لأنى رجل"

07 أكتوبر 2018 - 12:29 م

أطلق المجلس القومى للمرأة، اليوم حملة "لأني رجل"، والتي ينظمها المجلس بفروعه بالمحافظات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة فى بيان لها، أن الحملة تسعى إلى إدماج الرجال والشباب لتمكين المرأة وتهدف إلى توعية الرجال بأهمية مشاركتهم للسيدات فى كل أمور الحياة وتدعيمهن فى التعليم والعمل ومناهضة العنف ضد المرأة وغيرها من الأمور الحياتية، مشيرة إلى أن الحملة تنطلق اليوم فى محافظات الفيوم، كفر الشيخ، أسيوط، بورسعيد والبحيرة وتستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وقالت ايزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، إن الحملة تستهدف توصيل سبع رسائل أساسية للرجال والشباب الممثلين من جميع محافظات الجمهورية وذلك لنقلها إلى محافظتهم وهى دعم الرجل للمرأة فى العمل، التعليم، ممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية، التعامل مع المرأة فى العمل والدراسة باحترام، المشاركة فى تربية الأولاد، مناهضة العنف ضد المرأة، ومن هذه الرسائل “الراجل والست لِهم نفس الحقوق والواجبات”، مؤكدة أن الهدف هو كسر الفكرة السائدة لدى البعض بأنه ليس على الرجل أن يسمح للمرأة بخوض مجال العمل أو النجاح فيما تطمح إليه.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة خلال شهر أكتوبر الجارى فى محافظات القاهرة، الدقهلية، مطروح خلال أيام (9، 10، 11) وفى محافظات الجيزة، الإسكندرية، دمياط، الإسماعيلية، المنيا، الشرقية خلال أيام (13، 14، 15) وفى محافظات الغربية، المنوفية، سوهاج، السويس، قنا خلال أيام (16،17، 18) وفي أيام (20، 21، 22) ثم تستأنف فى محافظات بنى سويف، القليوبية، شمال سيناء، وتختتم الحملة فى محافظات جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادى الجديد خلال أيام (23، 24، 25) أكتوبر.