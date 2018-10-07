قائمة مرتبات ومكافآت أسامة هيكل (2)

07 أكتوبر 2018 - 12:49 م

أثار المقال الذى نشرته أمس بنفس هذا العنوان ردود فعل واسعة النطاق داخل العديد من الأوساط السياسية والإعلامية ، وتلقيت الكثير من الإتصالات التليفونية من شخصيات مطلعة وموثوق فيها ، كشفوا خلالها عن العديد من الحقائق والمعلومات التى نرصدها فى السطور القادمة .

وقبل أن ننشرها نعيد التأكيد مرة آخرى على ترحيبنا التام بأى توضيح أو تعقيب يصل الينا من النائب أسامة هيكل عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامى لأن هدفنا الأول والأخير كشف الحقائق للرأى العام .

فى هذا السياق كشفت مصادرنا المطلعة أن هيكل بصفته رئيس مجلس إدارة المدينة يحصل على مكافأة شهرية قدرها 20 ألف جنيه بعد أن تم رفع القيمة لهذا المبلغ بعدما كانت خمسة آلاف جنيها فقط ، وذلك بقرار من الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2018 ، كما أنه يحصل على 50 ألف جنيه بصفته العضو المنتدب ( خالصة الضرائب ) .

وهناك مفاجأة آخرى نكشف النقاب عنها وهى أن الرقم الذى ذكرته فى مقال أمس والذى يتضمن حصول كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على 3500 جنيه عن كل إجتماع لمجلس الإدارة غير دقيق ، حيث كشف مستند رسمى – لدينا صورة منها - أن هذا المبلغ تمت زيادته بقرار من مجلس الإدارة المنعقد برئاسة اسامة هيكل يوم 20 يناير 2018 وأقرته الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 14 أبريل 2018 بواقع خمسة آلاف جنيه كبدل انتقال و1000 جنيه مقابل الحضور لكل عضو من أعضاء المجلس ، ولكم أن تتخيلوا أن هذه الإجتماعات تعقد فى مقر الشركة الفرعى بجاردن سيتى أى أن بدل الإنتقال إلى جاردن سيتى فى وسط القاهرة خمسة آلاف جنيه – عدا ونقداً - مع أن كل عضو من أعضاء المجلس لو قام بالإستعانة بسيارات أوبر وكريم لما كلفه ذلك أكثر من 30 أو 40 جنيها على أقصى تقدير ، وللعلم فإن عقد إجتماعات مجلس الإدارة فى فرع جاردن سيتى مخالف للائحة النظام الأساسى للشركة التى تنص على عقد الإجتماعات بمقر الشركة الرئيسى بمدينة الإنتاج الإعلامى .

وفى هذا السياق نشير إلى أن هيكل يتقاضى أيضاً بدلات آخرى عند حضوره إجتماعات اللجان الداخلية بالمدينة ومنها لجنة رؤساء القطاعات على سبيل المثال وليس الحصر .

وهنا نشير إلى أن بدلات حضور الإجتماعات تضاف الى المكافآت والبدلات التى يحصل عليها رئيس المدينة والتى سبق الإشارة اليها .

وبالاضافة الى ما سبق نتمنى أن يقوم اسامة هيكل بالرد وكشف حقيقة الأنباء التى تتردد داخل المدينة عن اتجاه النية لدى مجلس الإدارة لتوزيع أرباح خلال الجمعية العمومية القادمة المقرر عقدها فى أبريل القادم ، ولمن لا يعلم فإن هذه الأرباح يتم توزيعها بواقع 5 % من قيمة رأسمال الشركة الإجمالى وهذه النسبة لو ترجمت الى أرقام لوجدنا أنها تصل لأكثر من 100 مليون جنيه ثم يتم توزيع هذه النسبة بواقع 10 % لأعضاء مجلس الإدارة و10 % للعاملين و80 % للمساهمين والذين يزيد عددهم على 40 ألف شخص ، أى أن نصيب أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 16 عضواً سيكون 10 ملايين جنيه وهو ما يعنىى أن كل عضو سوف يحصل على 625 ألف جنيه ، وهذه المبالغ تضاف لما يحصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة شهريا .

وفى هذا الإطار ، أتمنى أن يجيب هيكل عن السؤال التالى : ما الدور الذى يقوم به عدد من المستشارين فى المدينة ومنهم رانيا حمودة وهانى أبوالحسن ومحمد على السعيد والذين يحصلون على رواتب شهرية تتراوح ما بين 12 و16 ألف جنيه ؟!!! .