سعد: "مبارك" لم يكن البطل الوحيد فى أكتوبر

07 أكتوبر 2018 - 01:02 م

قال الإعلامي محمود سعد إن نصر أكتوبر لا يجب أن ينسب إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك فقط.

وأضاف في تغريدة بـ"تويتر": "في عهد الرئيس حسني مبارك، الناس اللي بتحب تزوق الحاجات، عملوا الحرب إنها عبارة عن ضربة جوية، وأنه هو البطل الوحيد بها".

وتابع: "مبارك كان بطلا كبيرا في الحرب، وعمل مجهودًا كبيرًا في تطوير القوات الجوية ولا ننكر دوره في الحرب، لكن لم يكن البطل الوحيد بها" .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "سعد" حيث قال سعد إبراهيم: "بالفعل صدقت يا أستاذ محمود بالإضافة إلى محو اسم الفريق الشاذلي"

وأضاف آخر: "لا ننكر فضله علي حرب أكتوبر، رحم الله كل شهداء حرب أكتوبر".