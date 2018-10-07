سعد: "مبارك" لم يكن البطل الوحيد فى أكتوبر

عمرو محمد
قال الإعلامي محمود سعد إن نصر أكتوبر لا يجب أن ينسب إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك فقط.
وأضاف في تغريدة بـ"تويتر": "في عهد الرئيس حسني مبارك، الناس اللي بتحب تزوق الحاجات، عملوا الحرب إنها عبارة عن ضربة جوية، وأنه هو البطل الوحيد بها".
وتابع: "مبارك كان بطلا كبيرا في الحرب، وعمل مجهودًا كبيرًا في تطوير القوات الجوية ولا ننكر دوره في الحرب، لكن لم يكن البطل الوحيد بها" .
وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "سعد" حيث قال سعد إبراهيم: "بالفعل صدقت يا أستاذ محمود بالإضافة إلى محو اسم الفريق الشاذلي"
وأضاف آخر: "لا ننكر فضله علي حرب أكتوبر، رحم الله كل شهداء حرب أكتوبر".
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