الأهلي يعين رضا شحاتة بهذا المنصب

07 أكتوبر 2018 - 02:07 م

قال محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إنه تم تعيين رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق للعمل كنائب لمدير إدارة التعاقدات بالنادي بصورة رسمية.

وكشف "فضل" لموقع "في الجون" عن سبب انضمام رضا شحاتة قائلًا: "سياسة مجلس الإدارة ولجنة الكرة الاعتماد على أبناء النادي وتجهيز كوادر للمستقبل".

وأوضح فضل: "قمت بترشيح رضا شحاتة للجنة الكرة خاصة أنه من أبناء الأهلي وقضى سنوات طويلة بين صفوفه".

وأضاف: "ذلك بجانب امتلاكه رؤية مميزة بخصوص اللاعبين فضلاً عن خبراته في العمل خلال الفترة الماضية بقطاع الناشئين والأكاديميات".

وأنهى تصريحاته: "شحاتة يملك شخصية محترمة وعقلية احترافية، وهو ما يساعد على إنجاز المهام المطلوبة خلال الفترة المقبلة".

ويبلغ رضا شحاتة من العمر 37 عامًا وكان قد انتقل لصفوف الأهلي من المنصورة في 2001 ورحل عام 2004 إلى إنبى واختتم مسيرته من 2008 إلى 2011 بنادي الجونة.