غدًا.. انتهاء التقديم لامتحان خريجى الجامعة العمالية

07 أكتوبر 2018 - 02:52 م

قرر المجلس الأعلى للجامعات، مد التقدم للمسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على الجامعة العمالية شعبتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية دفعة 2018، إلى غدٍ الإثنين، حيث يتم عرضهم على الامتحان الموحد لخريجي الجامعة العمالية لاستكمال دراستهم الجامعية بكليات التجارة والهندسة، وذلك حتى الاثنين.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، وافق على عقد امتحان موحد "مسابقة مركزية من خلال المجلس الأعلى للجامعات" للطلاب الحاصلين على دبلوم مهنى «سنتان» من الجامعة العمالية شعبتى التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية دفعة 2018، والراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات الهندسة والتجارة بالجامعات المصرية للعام الجامعى 2018-2019، بناء علي قرار اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع المختصة لتقييم منظومة التعليم بالجامعة العمالية، تمهيدا لعودة اعتمادها كدراسة أكاديمية، حيث كان يقصر المجلس الأعلى للجامعات الدراسة بالجامعة العمالية على خريجى التعليم الفنى فقط ولمدة سنتين مهنيًا.