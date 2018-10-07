"البريد" تقدم خدمة جديدة لعملائها

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البريد

بنوك

تحويلات مالية

أطلقت الهيئة القومية للبريد، خدمة جديدة تتيح لعملائها استلام التحويلات المالية الواردة لحساباتهم بالبريد من حسابات عملاء جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منظومة غرفة المقاصة الآلية للمدفوعات (ACH )، بالتعاون مع شركة بنوك مصر.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم الأحد: إن "هذه الخدمة تمكن عملاء البريد من إرسال واستقبال التحويلات المالية من وإلى جميع البنوك العاملة في مصر بما يتيح لعملائه استقبال تحويلاتهم الواردة من البنوك مباشرة في حساباتهم بالبريد بدلا من التعامل النقدي التقليدي؛ للمساهمة في تحقيق الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي الذي سيؤدي إلى سرعة تقديم الخدمات ورفع مستوى أدائها".

وأضاف "الصغير" أن "هذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار سعي البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء، حيث إنها تعد إضافة جديدة إلى حزمة الخدمات التي يقدمها البريد المصري وانطلاقة قوية نحو تطوير منظومة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين".

وأوضح أنه تم تقديم هذه الخدمة الجديدة باستخدام أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة؛ لسرعة تقديمها وتوفير الوقت والجهد على العملاء ليكون البريد المصري الاختيار الأول للمواطنين وليصبح منصة لتقديم جميع الخدمات.


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