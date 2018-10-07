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مقتل 14 وإصابة 9 في اشتباكات بالسواطير

مقتل 14 وإصابة 9 في اشتباكات بالسواطير

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

وكالات

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اصابة

مقتل

الكونغو

قتل مهاجمون 14 مدنيا على الأقل بالسواطير في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، كما قال مسؤول محلي في إقليم شمال كيفو الغني بالمعادن، والذي يشهد أعمال عنف يومية، كذلك، أصيب تسعة مدنيين بالسواطير في هذا الهجوم الذي استهدف قرية روبايا، البعيدة 60 كلم شمال غوما، والمعروفة بمناجمها، كما قال مدير المنطقة كوسماس كانجاكولو لمراسل وكالة فرانس برس.

وذكر أحد السكان لفرانس برس أن "المهاجمين دخلوا الحي الذي أسكنه. اختبأت، لكن جاري الاثنين قُتلا بالساطور. تصرف المهاجمون من دون اي شعور بالقلق"، واورد حاكم المنطقة "ثمة كتيبة من الجيش الكونغولي وفرقة من الشرطة في روبايا".

وتنشط في هذا الجزء من منطقة ماسيسي، إحدى دوائر شمال كيفو، مجموعة مسلحة تدعي الدفاع عن مجموعة الهوتو، ومنحت جائزة نوبل للسلام 2018 للطبيب النسائي دينيس موكويجي الذي عالج منذ 20 عاما عشرات الاف النساء، ضحايا أعمال العنف الجنسية، على هامش النزاعات التي تعصف باقليم جنوب كيفو المجاور.


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