  • الأحد 07 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:21 م
بحث متقدم
ليفربول ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر سيتي

إسرائيل ترمم ديرًا تابعًا للكنيسة القبطية

إسرائيل تستجيب لطلب مصري.. هذه هى التفاصيل

شباب عاطل (أرشيفية)

الحكومة للشباب: لا تنتظروا الوظيفة الميرى

الصوفية

الصوفية تعيش «أيامها الحلوة»

نتنياهو

اليوم.. بدأ محاكمة نتنياهو بتهمة الاحتيال

هيئة البريد

"البريد" تقدم خدمة جديدة لعملائها

ابوتريكة

«أبوتريكة» يكشف سرًا عن محمد صلاح

القاهرة

مصر الأولى أفريقيًا فى جذب الاستثمارات

الأسد وزوجته أثناء تلقي جرعة علاج كيماوي

شاهد.. ماذا فعل السرطان بزوجة «الأسد»؟

أرشيفية

مقتل 14 وإصابة 9 في اشتباكات بالسواطير

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام السيتي

الرياضة

ليفربول
ليفربول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نابولي

#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي

#

هذا ما قاله وكيل "صلاح" بعد هجومه على اتحاد الكرة

#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس

مانشستر سيتي

المصريون

ليفربول

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب، تشكيلة فريقه لمباراة مانشستر سيتى، بعد قليل، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاءت تشكيلة ليفربول الاساسية في مباراة مانشستر سيتي كالتالي: اليسون في حراسة المرمى، روبيرتسون ، فان دايك، لوفرين ، جوميز ، هندرسون ، ميلنر ، فينالدوم ، ماني ، صلاح ، فيرمينو.

كما كشف بيب جوارديولا المدير الفنى لنادي مانشستر سيتي التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة ليفربول والتى جاءت كالتالي:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» تشيلسي يهزم ساوثهامبتون بثلاثية..ويتصدر «البريميرليج»
» الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية بقوافل "كلنا واحد"
» تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى ثوبها الجديد
» طلائع الجيش يتخطى الحدود بثلاثية
» سائق يعذب ابنة زوجته 3 ساعات
» مقتل 14 وإصابة 9 في اشتباكات بالسواطير
» اليوم.. بدأ محاكمة نتنياهو بتهمة الاحتيال
» بالفيديو.. آرسنال يكتسح فولهام بخماسية
» رسلان فى جولة تفقدية بخط القبارى لمرسى مطروح
» «جروس» يرفض رحيل مهاجم الزمالك
» رواد السوشيال ميديا يهاجمون إعلامية بسبب ملابسها المثيرة

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • عشاء

    07:08 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»