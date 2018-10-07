» اليوم.. بدأ محاكمة نتنياهو بتهمة الاحتيال

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إسرائيل

نتنياهو

سارة نتنياهو

تبدأ محاكمة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبارًا من اليوم الأحد بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" لإنفاقها أكثر من 80 ألف يورو على وجبات طعام وذلك على نفقة دافعي الضرائب، في حين هناك طباخ في مقرّ إقامة الزوجين الرسمي.

وأفادت القناة الحادية عشرة الإسرائيلية، بأن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت قد يقرر محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان وليس بتهمة تلقي الرشوة في الملف المعروف إعلاميا بـ"1000".

وقالت مصادر مطلعة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن التحقيق الذي أجرته الشرطة مع نتنياهو أمس يعزز من مساعي المستشار ميندلبليت الرامية إلى توحيد ملفات 1000 و2000 و3000 في ملف واحد، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وقد أجري هذا التحقيق في ملف ألفين وانصب على اتصالات سياسية جرت لإبرام صفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.

وأضافت القناة أنه تمت مواجهة رئيس الوزراء مع إفادات لسياسيين وشرائط تسجيل لمحادثات مستشاره لشؤون الإعلام سابقا نير حيفتس الذي أصبح شاهد حق عام حاليا.

وفي غضون ذلك أفاد موقع صحيفة "معاريف" بأن الوزيرين ياريف ليفين وزئيف ألكين قدما إفادات في وحدة لاهاف 433 الشرطية بشأن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذين الملفين بشبهات تتعلق بتلقي الرشى والغش وخيانة الأمانة.

وكان نتنياهو قد خضع للتحقيق في السابع عشر من آب/ أغسطس الماضي، لمدة 4 ساعات متواصلة في قضايا ذات صلة بـ"الملف 4000"، المعروف إعلاميا بملف "شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، والموقع الإخباري "واللا".


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