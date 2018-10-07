شاهد.. ماذا فعل السرطان بزوجة «الأسد»؟

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السرطان

ياسمين الخطيب

زوجة الأسد

نشرت الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب، صورة لزوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد أن ظهر عليها أعراض العلاج الكيماوي الذي تأخذه بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي.

وتظهر «أسماء الأسد» وهي ترتدي إشارب على رأسها ويبدو أن الكيماوي أسقط شعرها وظهر على ملامحها المرض.

وقالت «الخطيب» تعليقًا على صورتها :« أسماء الأسد.. المقاتلة الشجاعة التي أدركت كيف تكون السيدة الأولى مثالاً وقدوة.. نُحبك، وندعو الله أن يكلل معركتك بتمام الشفاء».

بينما انهالت التعليقات المهاجمة لها ولزوجة الأسد من مئات متابعيها على حسابها عبر «تويتر»، ولاقت استياء المتابعين نتيجة تعاطف "الخطيب" مع زوجة الأسد، إذ اتهم المتابعون لها "أسماء الأسد" بانها مشاركة في قتل وتهجير شعبها، حسب قولهم.



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