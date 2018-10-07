الحكومة للشباب: لا تنتظروا الوظيفة الميرى

07 أكتوبر 2018 - 05:13 م

حث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشباب إلى الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص، مطالبًا الشباب بـ"عدم انتظار الوظيفة الميري".

وقال الوزير أشرف صبحي، خلال إطلاق مبادرة "بلا بينا قرارنا بإيدينا" بإستاد المنصورة الرياضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالشباب لأن 65% من شعب مصر من الشباب، وأضاف: "أنا بعتبر نفسي مندوب الشباب في الحكومة، وفي وزارة الاستثمار وكل الوزارات".

وأكد، أنه يبحث للشباب عن فرص ومشروعات جديدة، وحاليًا تساعد الحكومة على تعليم الشباب مهارات الإدارة، وستنفق الكثير على ذلك لكي تتعلموا وتصلوا إلى سوق العمل.

وأشار "صبحي"، إلى أن وزارة الشباب ستتقدم مع وزارة الاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة لتمويل مشروعات الشباب بفائدة 5% متناقصة، وسندخل كشركاء مع الشباب في المشروعات من 100 ألف إلى 5 ملايين جنيه.