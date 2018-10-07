» تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى ثوبها الجديد

07 أكتوبر 2018 - 05:31 م

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في ثوبها الجديد على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة "للجنسين حتى سن الأربعين عاما".

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده لأصحاب الصوت الحسن "للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا".

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة "للجنسين تحت 12 سنة".

وذلك في الفترة من 23 مارس 2019م حتى 29مارس 2019م .

وحددت الوزارة الجوائز على النحو التالي:

الفرع الأول:

1- الفائز الأول 180 ألف جنيه.

2- الفائز الثاني 120 ألف جنيه.

3- الفائز الثالث 90 ألف جنيه.

الفرع الثاني:

1- الفائز الأول 150 ألف جنيه.

2- الفائز الثاني 120 ألف جنيه.

3- الفائز الثالث 90 ألف جنيه.

الفرع الثالث:

1- الفائز الأول 120 ألف جنيه.

2- الفائز الثاني 80 ألف جنيه.

3- الفائز الثالث 70 ألف جنيه.

وذلك بجوائز إجمالي قيمتها مليون وعشرون ألف جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية، التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية، عبر وزارة الخارجية المصرية.