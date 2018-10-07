المفتي ينعي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتوجه مفتي الجمهورية، في بيانه، الذي أصدره اليوم الأحد، بخالص العزاء والمواساة لوزارة العدل وجميع القضاة والمستشارين ولأسرة المستشار الراحل في وفاة أحد رموز العدالة المصرية وأحد أقطابها الذين قدموا خدمات جليلة للوطن طوال عمله في القضاء وتوليه منصب وزير العدل.

وتوجه مفتي الجمهورية، في بيانه، الذي أصدره اليوم الأحد، بخالص العزاء والمواساة لوزارة العدل وجميع القضاة والمستشارين ولأسرة المستشار الراحل في وفاة أحد رموز العدالة المصرية وأحد أقطابها الذين قدموا خدمات جليلة للوطن طوال عمله في القضاء وتوليه منصب وزير العدل.