  • الأحد 07 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:21 م
بحث متقدم
ليفربول ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر سيتي

إسرائيل ترمم ديرًا تابعًا للكنيسة القبطية

إسرائيل تستجيب لطلب مصري.. هذه هى التفاصيل

شباب عاطل (أرشيفية)

الحكومة للشباب: لا تنتظروا الوظيفة الميرى

الصوفية

الصوفية تعيش «أيامها الحلوة»

نتنياهو

اليوم.. بدأ محاكمة نتنياهو بتهمة الاحتيال

هيئة البريد

"البريد" تقدم خدمة جديدة لعملائها

ابوتريكة

«أبوتريكة» يكشف سرًا عن محمد صلاح

القاهرة

مصر الأولى أفريقيًا فى جذب الاستثمارات

الأسد وزوجته أثناء تلقي جرعة علاج كيماوي

شاهد.. ماذا فعل السرطان بزوجة «الأسد»؟

أرشيفية

مقتل 14 وإصابة 9 في اشتباكات بالسواطير

طلائع الجيش يتخطى الحدود بثلاثية

الرياضة

طلائع الجيش
طلائع الجيش

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الزمالك بدون راحة استعدادًا لأمواج سموحة

#

استشهاد فلسطينيين وإصابة 246 برصاص الاحتلال في غزة

الحدود

المصريون

طلائع الجيش

فاز فريق طلائع الجيش على حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ10 للدوري العام.

أحرز خالد سطوحى الهدف الأول للطلائع فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وأضاف تالا ندايه الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يختتم أحمد سمير الثلاثية للطلائع في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن المباراة من ضربة جزاء، ثم عاد الحكم محمد الحنفي وأحتسب ضربة جزاء للحدود في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ترجمها محمد جمال لهدف شرفي.

بهذا الفوز أرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 12 نقطة فى المركز السابع، بعدما قفز 7 مراكز دفعة واحدة،  بينما يتجمد رصيد حرس الحدود في المركز الاخير برصيد 7 نقاط .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» تشيلسي يهزم ساوثهامبتون بثلاثية..ويتصدر «البريميرليج»
» الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية بقوافل "كلنا واحد"
» تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى ثوبها الجديد
» طلائع الجيش يتخطى الحدود بثلاثية
» سائق يعذب ابنة زوجته 3 ساعات
» مقتل 14 وإصابة 9 في اشتباكات بالسواطير
» اليوم.. بدأ محاكمة نتنياهو بتهمة الاحتيال
» بالفيديو.. آرسنال يكتسح فولهام بخماسية
» رسلان فى جولة تفقدية بخط القبارى لمرسى مطروح
» «جروس» يرفض رحيل مهاجم الزمالك
» رواد السوشيال ميديا يهاجمون إعلامية بسبب ملابسها المثيرة

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • عشاء

    07:08 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»