» طلائع الجيش يتخطى الحدود بثلاثية

07 أكتوبر 2018 - 05:36 م

فاز فريق طلائع الجيش على حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ10 للدوري العام.

أحرز خالد سطوحى الهدف الأول للطلائع فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وأضاف تالا ندايه الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يختتم أحمد سمير الثلاثية للطلائع في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن المباراة من ضربة جزاء، ثم عاد الحكم محمد الحنفي وأحتسب ضربة جزاء للحدود في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ترجمها محمد جمال لهدف شرفي.

بهذا الفوز أرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 12 نقطة فى المركز السابع، بعدما قفز 7 مراكز دفعة واحدة، بينما يتجمد رصيد حرس الحدود في المركز الاخير برصيد 7 نقاط .