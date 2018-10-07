» معاقبة معلم بسبب الدروس الخصوصية

07 أكتوبر 2018 - 05:44 م

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والقاضي بمجازاة معلم بدرجة كبير أخصائيين بخصم 15 يومًا من راتبه، لقيامه بإعطاء الطلاب دروسًا خصوصية منذ عام 2008، وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المعلم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها ثبت يقيناً لديها أن الطاعن "المدرس" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها، وضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط، حيث أعطي للطلاب دروسًا خصوصية في مادة اللغة العربية بعد مواعيد العمل الرسمية، وأوصت النيابة الإدارية بمجازاته بشدة، حتى يكون عبرة لغيره.

وتابعت الأسباب، بأن مدير المدرسة التى يعمل بها المدرس، شهد بأنه كثير ممارسة إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب منذ عام 2008، ويتنافى ذلك مع ما قررته اللوائح، ولم تلتفت المحكمة إلى تبرير الطاعن ذاته بأن له ملف ضريبي بمأمورية الضرائب عن نشاط الدروس الخصوصية، وتتم محاسبته عن الأرباح المحققة من ممارسة هذا النشاط، لذا رأت المحكمة بأن الطعن المقام منه ليس له سند قانونى، ويستوجب رفضه، وتأييد قرار المجازاة لتحقيق الإنصاف والعدل.