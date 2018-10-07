» تشيلسي يهزم ساوثهامبتون بثلاثية..ويتصدر «البريميرليج»

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تشيلسي

المصريون

ساوثهامبتون

اقتنص فريق تشيلسى فوزًا كبيرًا على مضيفه ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي.

أنهى تشيلسى الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد عبر ايدين هازارد فى الدقيقة 30، وأضاف البلوز هدفين فى الشوط الثانى عبر روس باركلى وألفارو موراتا فى الدقيقتين 57 و93.

ونجح الحارس الإسبانى الشاب فى الحفاظ على نظافة شباكه بتصديات رائعة، بعدما تخلى ساوثهامبتون عن حذره فى الشوط الثانى وباغت مرمى الضيوف.

وتصدر البلوز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة وتخطى مانشستر سيتي وليفربول أصحاب الـ19 نقطة حيث يلتقى الفريقان فى السادسة مساء اليوم، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 5 نقاط فى المركز الـ16.


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