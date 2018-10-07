تكشفه إسرائيل.. فيديو يُنشر لأول مرة بعد اغتيال السادات

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إسرائيل

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السادات

حرصت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة على مشاركة المصريين باحتفالات نصر 6 أكتوبر 1973 المجيد، ولكن من زاوية أخرى بمناسبة مقتل الرئيس الراحل أنور السادات الذى تزامن مع ذات التاريخ عام 1981.

ونشرت صفحة "إسرائيل فى مصر"، فى موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو نادر لزيارة رئيس إسرائيل إسحق نافون لتقديم العزاء بعد الحادث مباشرة.

وقالت الصفحة التابعة للسفارة الإسرائيلية إن "الأكثر تأثيرا في قلوبنا أن نرى السلام بين إسرائيل ومصر يستمر في الازدهار بعد مرور 37 عام على هذا اليوم الحزين".


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