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أهالي أسيوط يشيعون شهيد سيناء بمسقط رأسه فى بني غالب

قضايا وحوادث

الجنازة
الجنازة

حسين عثمان

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الشهيد كان يستعد لحفل عرسه الإجازة القادمة

شيع الآلاف من أهالي أسيوط الشهيد النقيب إسلام علي أحمد عبد السلام، والذي طالته يد الإرهاب الغاشمة بسيناء حيث بدأت مراسم التشييع من أمام مسجد القرية ببني غالب مركز أسيوط، وتقدم المشيعين اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمر عبد العال مساعد الوزير لمنطقة الشمال واللواء جمال شكر مساعد الوزير لأمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية والعميد عصام غانم مفتش الأمن العام والعميد حاتم رياض مفتش الأمن الوطني ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية .

حيث كانت جميع القيادات باستقباله بمطار أسيوط، وبدأت مراسم الجنازة العسكرية بعد صلاة الجنازة واستمرت إلي مثواه الأخير بمدافن القرية .

يذكر أن الشهيد أكبر أخوته، فلديه شقيقين وثلاثة بنات وكان من المقرر أن يبدأ في تجهيز عرسه الإجازة القادمة وكانت خطوبته منذ شهور علي إحدي فتيات القرية.











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