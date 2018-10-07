  • الأحد 07 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:21 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أرشيفية

غرامات مالية على المتخلفين عن التصويت في «الرئاسية»

أحمد الجار الله

السياحة المصرية ستحقق أرقامًا فلكية الفترة المقبلة

غزة

تفاصيل خطة مصر للتهدئة بين حماس وإسرائيل

برلمان بلا استجوابات

فرض ضرائب على «السهرانين»

حزب النور

ظهور مفاجئ لحزب «النور».. هذه أسبابه

السادات قبل اغتياله بدقائق

تكشفه إسرائيل.. فيديو يُنشر لأول مرة بعد اغتيال السادات

شباب عاطل (أرشيفية)

الحكومة للشباب: لا تنتظروا الوظيفة الميرى

الصوفية

الصوفية تعيش «أيامها الحلوة»

هيئة البريد

"البريد" تقدم خدمة جديدة لعملائها

وفاة النجم الأمريكى سكوت ويلسون

الصفحة الأخيرة

سكوت ويلسون
سكوت

متابعات: عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

السيسى يتوعد المتسببين في واقعة ديرب نجم

#

الرجال يتسببون بحوادث سير أكثر من النساء بـ 4 أضعاف

#

عمرو موسى: ماكين كان يحترم مصر ودورها

#

المنشاوي: أسوأ 9 قرارات استغلها ترامب للأمن الأمريكي

أمريكا

وفاة

سرطان

سكوت ويلسون

توفى النجم الأمريكى سكوت ويلسون عن عمر ناهز الـ 76 عامًا، وذلك بعد معركته مع "اللوكيميا" أو سرطان الدم، حسب موقع " tmz "، وهو النجم الذى اشتهر بدور "هيرشيل جرين" فى مسلسل " The Walking Dead " .
وقدم سكوت ويلسون، خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين سينمائية وتليفزيونية، وأبرزها"ClayPigeon" و "The Debtors " و"The Way of the Gun " و "Don't Let Go " و "Open Window " و "Saving Shiloh "، وغيرها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مساجد وكنائس.. والهوية الوطنية للدولة !

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وفالنسيا
» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلى أمام الاتحاد
» تفاصيل العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول
» تعرف على آخر ما قاله "سلامة كيلة" قبل رحيله
» بالصور.. بعثة الزمالك تودي مناسك العمرة
» أهالي أسيوط يشيعون شهيد سيناء بمسقط رأسه فى بني غالب
» الخميس.. «أجيري» يعقد مؤتمرًا صحفيًا بـ«السلام»
» معاقبة معلم بسبب الدروس الخصوصية
» مصر الأولى أفريقيًا فى جذب الاستثمارات
» «أبوتريكة» يكشف سرًا عن محمد صلاح
» تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى ثوبها الجديد

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»