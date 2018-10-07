وفاة النجم الأمريكى سكوت ويلسون

متابعات: عبدالراضي الزناتي
توفى النجم الأمريكى سكوت ويلسون عن عمر ناهز الـ 76 عامًا، وذلك بعد معركته مع "اللوكيميا" أو سرطان الدم، حسب موقع " tmz "، وهو النجم الذى اشتهر بدور "هيرشيل جرين" فى مسلسل " The Walking Dead " .
وقدم سكوت ويلسون، خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين سينمائية وتليفزيونية، وأبرزها"ClayPigeon" و "The Debtors " و"The Way of the Gun " و "Don't Let Go " و "Open Window " و "Saving Shiloh "، وغيرها.
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