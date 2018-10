وفاة النجم الأمريكى سكوت ويلسون

07 أكتوبر 2018 - 06:42 م

توفى النجم الأمريكى سكوت ويلسون عن عمر ناهز الـ 76 عامًا، وذلك بعد معركته مع "اللوكيميا" أو سرطان الدم، حسب موقع " tmz "، وهو النجم الذى اشتهر بدور "هيرشيل جرين" فى مسلسل " The Walking Dead " .

وقدم سكوت ويلسون، خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين سينمائية وتليفزيونية، وأبرزها"ClayPigeon" و "The Debtors " و"The Way of the Gun " و "Don't Let Go " و "Open Window " و "Saving Shiloh "، وغيرها.