ظهور مفاجئ لحزب «النور».. هذه أسبابه

07 أكتوبر 2018 - 06:50 م



في ظهور مفاجئ على الساحة السياسية بعد غياب طويل، وحضور إعلامي محدود، عقد حزب "النور" السلفي، جمعية عمومية أمس بمقر الحزب بأمانة الإسكندرية.

وجددت الجمعية العمومية الثقة في الدكتور يونس مخيون رئيسًا للحزب، والهيئة العليا والمجلس الرئاسي، ووافقت على الموازنة العامة للحزب.

وقال بيان صادر عن الحزب اليوم، إن "الجمعية العمومية بدأت بكلمة الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، بالترحيب بأعضاء الجمعية".

وأضاف أن "الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى في الحزب، وهى التي تضع البرنامج والنظام الأساسي، ولها حق تعديله، وتنتخب قياداته، وقراراته مُلزمة للأعضاء بالأغلبية المُطلقة.



ووجه الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب الشكر لكل أعضاء الجمعية العمومية للحزب علي حضورهم وإعادة انتخابه رئيسًا للحزب، مؤكدًا على سياسية الرؤية المستقبلية للحزب وموقفه من القضايا الراهنة.

من جانبه، قال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "الظهور المفاجئ لحزب النور على الساحة السياسية هو من أجل إثبات الوجود على المسرح السياسي".

وأضاف عيد لـ "المصريون": "عقد حزب النور لجمعية عمومية وإعادة انتخاب يونس مخيون رئيسًا للحزب جاء بعد انتهاء مدته القانونية كرئيس للحزب، ورغبة من جانب الحزب في الظهور الإعلامي قبيل الانتخابات المحلية".

وأشار إلى أن "حزب النور سيخوض الانتخابات المحلية منفردًا، دون عقد أي تحالف سياسي مع أي من القوى السياسية، وسينافس بنسبة قليلة قد تكون أقل من قدراته في الانتخابات المرتقبة، حتى لا يتهم بإتباع سياسية الاستحواذ والسعي لـ "التكويش" على المقاعد الانتخابية، كما تم اتهام "الإخوان المسلمين" بها سابقًا إبان حكمهم لمصر".

في السياق، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية"، إن "ظهور حزب النور المفاجئ على الساحة السياسية لإثبات الوجود، ليقول للقوى السياسية: أنا موجود".

وأضاف غباشي لـ "المصريون": "حزب النور لن يتحالف مع أي قوى سياسية فيما يتعلق بالانتخابات المحلية القادمة، وإذا خاضها فإنه سيخوضها منفردًا، إذا حظي بضوء أخضر من الأساس للترشح إليها".

وأوضح أن "حزب النور اختار مبدأ "السلامة "في التعايش مع الوضع السياسي القائم، وعدم الدخول في حلقة الصراع، سواء مع الأحزاب أو النظام الحاكم، لكي يتمكن من التحرك بمرونة داخل الإطار السياسي الحالي".





