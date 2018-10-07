برلمانيون يطالبون الحكومة بالتوقف عن الاقتراض

07 أكتوبر 2018 - 06:50 م

طالب برلمانيون، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وحكومته، بتحديد سقف لعملية الاقتراض؛ لتجنب تفاقم حجم الدين العام الداخلي والخارجي، معتبرين أنها "زادت عن الحد المعقول".

المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وعضو تكتل «25-30»، قال إنه طالب الحكومة، منذ دور الانعقاد الأول بتقديم خطة ودراسة قبل الحصول علي أي قروض تريدها، منوهًا بأنها لم تفعل هذا حتى اللحظة.

وأوضح «منصور»، لـ«المصريون»، أن سياسة الاقتراض التي تتبعها الحكومة حاليًا، سيكون لها آثار سلبية كثيرة على الاقتصاد، وكذلك نتائج لا تحمد عقباها، مشيرًا إلى أن الفوائد المطلوب سدادها تقدر بمئات المليارات.

وتابع «من المفترض وضع برنامج ورؤية لخطة الاقتراض في كافة المجالات، في التعليم والصحة»، مستطردًا: «ومن الواجب قبل الحصول على أي قرض، وضع خطة تحدد الإيرادات والمصرفات والفارق التي تحتاجه الدولة».

وقال النائبة نادية هنري إنها تستعد للتقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بسقف محدد لعملية الاقتراض، موضحة أنه توجد الكثير من الطرق التي تمكن الدولة من التصدي لتفاقم حجم الدين الداخلي والخارجي.

وأوضحت، أن أول هذه الخطوات هي وضع قانون لوضع سقف للاقتراض بحيث يكون في أضيق الحدود وفقًا لنص المادة 127 من الدستور المصري، متابعة: «قانون يضع كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي موقع المسئولية والمحاسبة في حالة انتهاك القانون».

وتنص المادة 127 من الدستور على أنه «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب».

عضو مجلس النواب، أشارت إلى أنه توجد أساليب أخرى لمواجهة تفاقم الدين، منها خفض معدل الفوائد على الدين الداخلي من خلال البنك المركزي، و توقف وزارة المالية عن إصدار ضمانات للهيئات الاقتصادية في حالة الاقتراض، وتخفيض سعر صرف الدولار لتخفيض تقيم الدين الخارجي ونسبته إلى الناتج المحلي.