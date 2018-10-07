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تفاصيل العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول

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وكالات - محمد فضل

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تركيا

مواطن

وفاة

سعودى

كشفت مصادر أمنية تركية، الأحد، تفاصيل بشأن حادثة العثور على مواطن سعودي متوفيا في غرفته بأحد فنادق مدينة إسطنبول.

وقالت المصادر،  إن المواطن السعودي (36 عاما) من مواليد مدينة جدّة، غربي المملكة، وتوفي في 6 أكتوبر الحالي في غرفته بأحد فنادق منطقة “يشيل كوي”.

وأكدت أن الشرطة لم تعثر على إصابات في جثمان المتوفى أو آثار تدل على تعرضه للضرب.

وأوضحت أن الشرطة نقلت جثمان السعودي إلى الطب الشرعي، الذي أكد أن حالة الوفاة وقعت إثر تدهور حالته الصحية، بعد عملية شفط دهون.


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